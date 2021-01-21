3D-снимок коронавируса впервые сделали ученые — коронавирус в мире

https://racurs.ua/n149354-3d-snimok-koronavirusa-vpervye-sdelali-uchenye-video.html

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3D-снимок коронавируса SARS-CoV-2 впервые сделали австрийские ученые из компании Nanographics на основе данных коллег из китайского университета Циньхуа.

Ранее мы визуализировали научно точные атомистические модели SARS-CoV-2. Теперь мы предлагаем вам посмотреть на настоящий вирион SARS-CoV-2 в 3D, — говорится в сообщении на сайте компании.

Китайские ученые выделили из проб неповрежденные части SARS-CoV-2, отсканировали их и сохранили в цифровом формате. Впоследствии эти сканы удалось визуализировать в форму вирионов вируса. Ученые раскрасили структуру вируса разными цветами. Отмечается, что вирусы не окрашены в привычные для человека цвета.

Мы хотели использовать разные цвета, чтобы отличить различные части вируса друг от друга, ибо в противном случае они бы смешались. Мы выбрали ярко-розовый цвет для шипов 3D-изображения, чтобы показать, что они являются частью вируса, которая несет ответственность за прикрепление к клеткам-хозяев и их заражение. Другая часть вируса показана в приглушенных холодных цветах, — говорится в сообщении.

Напомним, вирус Sarc-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь COVID-19, зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По состоянию на 21 января в мире выявлено более 97 млн инфицированных. Болезнь унесла жизни более 2 млн человек. Недавно в Великобритании, ЮАР и ряде других стран зафиксировали новые штаммы коронавируса.