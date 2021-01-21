3D-знімок коронавірусу вперше зробили вчені

https://racurs.ua/ua/n149354-3d-znimok-koronavirusu-vpershe-zrobyly-vcheni-video.html

Ракурс

3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2 вперше зробили австрійські вчені з компанії Nanographics на основі даних колег з китайського університету Ціньхуа.

Раніше ми візуалізували науково точні атомістичні моделі SARS-CoV-2. Тепер ми пропонуємо вам подивитися на справжній віріон SARS-CoV-2 у 3D, — йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Китайські науковці виділили з проб неушкоджені частки SARS-CoV-2, відсканували їх і зберегли в цифровому форматі. Згодом ці скани вдалося візуалізувати у форму віріонів вірусу. Вчені розфарбували структуру вірусу різними кольорами. Зазначається, що віруси не мають звичного для людини кольору.

Ми хотіли використати різні кольори, щоб відрізнити різні частини вірусу один від одного, бо в іншому випадку вони б змішалися. Ми вибрали яскраво-рожевий колір для шипів 3D-зображення, щоб показати, що вони є частиною вірусу, відповідальною за прикріплення до клітин-господарів та їх зараження. Інша частина вірусу показана в приглушених холодних кольорах, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вірус Sarc-CoV-2, який спричиняє коронавірусну хворобу COVID-19, зафіксували у грудні 2019 року у китайському місті Ухань. Станом на 21 січня у світі виявлено понад 97 млн інфікованих. Хвороба забрала життя понад 2 млн осіб. Нещодавно у Великій Британії, ПАР та низці інших країн зафіксували нові штами коронавірусу.