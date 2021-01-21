Всі будинки для літніх людей в Україні перевірять — рішення Кабміну / Фото: Кагарлик.City

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Хостели та пансіонати для людей літнього віку в Україні перевірять на предмет дотримання правил протипожежної безпеки. Таке рішення у четвер, 21 січня, ухвалив під час позачергово засідання уряд після пожежі у Харкові, яка забрала життя 15 осіб.

Виникнення пожеж в об'єктах, що ведуть діяльність по розміщенню людей, чи то готелі, хостели, пансіонати або будинки для літніх людей, мають систематичний характер. Часто такі заклади ведуть свою діяльність з порушенням норм законодавства. Виходячи з цього, доручаю: ДСНС провести позачергові перевірки щодо дотримання норм протипожежної безпеки у готелях, пансіонатах, хостелах, будинках по розміщенню літніх людей. Мінсоцполітики спільно з органами місцевої влади мають провести перевірки по встановленню законності створення будинків для літніх людей з метою мінімізації ризиків у майбутньому, — заявив під час позачергового засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль.

Також міська влада Харкова вже анонсувала перевірку усіх незаконних хоспісів та реабілітаційних центрів.

За цією адресою реабілітаційний центр і будинок для людей похилого віку (де сталася пожежа — ред.) працювали нелегально. Тут не дотримувалася жодна норма, були решітки на вікнах, тому люди буквально задихнулися… Впродовж двох тижнів ми виявимо всі такі незаконні об'єкти, і їх діяльність буде жорстко припинено, — заявив секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові спалахнула пожежа в двоповерховому будинку для людей похилого віку «Золотий час». О 15.15 відбулося загоряння на другому поверсі. Вогонь поширився на площу близько 100 кв. м. Станом на 16.05 у пожежі загинуло 15 осіб, дев’ятьох вдалося врятували — їх госпіталізовано до лікарень. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало понад 30 літніх осіб (з них четверо осіб — обслуговуючий персонал).