ДСНС про пожежу: Будинок опалювали електрообігрівачами, на вікнах ґрати — люди просто задихнулися

https://racurs.ua/ua/n149352-dsns-pro-pojeju-budynok-opaluvaly-elektroobigrivachamy-na-viknah-raty-ludy-prosto-zadyhnulysya.html

Ракурс

Пожежа у Харкові сталася 21 січня, внаслідок загоряння загинуло щонайменше 15 осіб. 22 січня у Харкові оголосять день жалоби за загиблими. У ДСНС розкрили деталі трагедії.

Про це стало відомо під час засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міськради.

Будинок, в якому загинуло 15 осіб, опалювався електрообігрівачами. Ймовірно, йдеться про несправність електрообладнання. Шляхи евакуації порушені, на вікнах решітки, люди просто задихнулись, — розповів начальник міського відділу ДСНС Володимир Юрченко, інформує «Суспільне Харків» у Фейсбук.

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу у житловому будинку кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня. Про це йшлося під час екстреного брифінгу керівників Нацполіції Ігоря Клименка та ДСНС Миколи Чечоткіна.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові спалахнула пожежа в двоповерховому будинку для людей похилого віку «Золотий час». О 15.15 відбулося загоряння на другому поверсі. Вогонь поширився на площу близько 100 кв. м. Станом на 16.05 у пожежі загинуло 15 осіб, дев’ятьох вдалося врятували — їх госпіталізовано до лікарень. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало понад 30 літніх осіб (з них четверо осіб — обслуговуючий персонал).