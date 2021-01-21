ГСЧС о пожаре: Дом отапливали электрообогревателями, на окнах решетки — люди просто задохнулись

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Пожар в Харькове произошел 21 января, в результате возгорания погибли не менее 15 человек. 22 января в Харькове объявлен траур по погибшим. В ГСЧС раскрыли детали трагедии.

Об этом стало известно в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета.

Дом, в котором погибли 15 человек, отапливался электрообогревателями. Вероятно, речь идет о неисправности электрооборудования. Пути эвакуации нарушены, на окнах решетки, люди просто задохнулись, — рассказал начальник городского отдела ГСЧС Владимир Юрченко, передает «Суспільне Харків» в Фейсбук.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар в жилом доме квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня. Об этом шла речь во время экстренного брифинга руководителей Нацполиции Игоря Клименко и ГСЧС Николая Чечеткина.

Напомним, 21 января в Харькове вспыхнул пожар в двухэтажном доме престарелых «Золотое время». В 15.15 произошло возгорание на втором этаже. Огонь распространился на площадь около 100 кв. м. По состоянию на 16.05 в пожаре погибли 15 человек, девять удалось спасли — они госпитализированы в больницы. Согласно предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека (из них четыре человека — обслуживающий персонал).