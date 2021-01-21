У 16-летней жительницы Запорожья изъяли наркотики на 7 млн грн — МВД (ФОТО)https://racurs.ua/n149351-u-16-letney-jitelnicy-zaporojya-izyali-narkotiki-na-7-mln-grn-mvd-foto.htmlРакурс
Наркотики и психотропы на общую сумму более 7 млн грн по ценам «черного рынка» изъяли у двух жительниц Запорожской области в возрасте 16 и 18 лет.
По информации правоохранителей, они занимались распространением марихуаны, таблеток экстази и «Альфа PVP» (синтетического психостимулятора). Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что эти вещества они получали по почте, после чего фасовали на съемной квартире и присылали «клиентам» в другие области Украины. Свою деятельность они осуществляли с помощью одного из Telegram-каналов.
Всего у них были изъяты:
- более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более 6 кг;
- таблетки экстази;
- мобильные телефоны;
- фасовочные материалы с логотипом «магазина»;
- электронные весы.
Теперь девушкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Расследование продолжается, устанавливаются каналы поставки запрещенных веществ и причастные лица. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов).
Напомним, в декабре 2020 года СБУ задержала банду «закладчиков» наркотиков, которая действовала в 15 областях.