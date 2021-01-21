У жительниц Запорожской области в возрасте 16 и 18 лет изъяли наркотики и психотропы, фото: «Саратов 24»

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Наркотики и психотропы на общую сумму более 7 млн ​​грн по ценам «черного рынка» изъяли у двух жительниц Запорожской области в возрасте 16 и 18 лет.

По информации правоохранителей, они занимались распространением марихуаны, таблеток экстази и «Альфа PVP» (синтетического психостимулятора). Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что эти вещества они получали по почте, после чего фасовали на съемной квартире и присылали «клиентам» в другие области Украины. Свою деятельность они осуществляли с помощью одного из Telegram-каналов.

Всего у них были изъяты:

более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более 6 кг;

таблетки экстази;

мобильные телефоны;

фасовочные материалы с логотипом «магазина»;

электронные весы.

Теперь девушкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, устанавливаются каналы поставки запрещенных веществ и причастные лица. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов).

Напомним, в декабре 2020 года СБУ задержала банду «закладчиков» наркотиков, которая действовала в 15 областях.