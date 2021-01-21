У жительок Запорізької області віком 16 та 18 років вилучили наркотики та психотропи, фото: «Саратов 24»

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Наркотики та психотропи на загальну суму понад 7 млн грн за цінами «чорного ринку» вилучили у двох мешканок Запорізької області віком 16 та 18 років.

За інформацією правоохоронців, вони займалися розповсюдженням канабісу, пігулок екстазі та «Альфа PVP» (синтетичного психостимулятора). Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що ці речовини вони отримували поштою, після чого фасували на орендованій квартирі та надсилали «клієнтам» до інших областей України. Свою діяльність вони здійснювали за допомогою одного з Telegram-каналів.

Загалом у них було вилучено:

понад тисячу сліп-пакетів різних об'ємів з розфасованими наркотиками та психотропами вагою понад 6 кг;

пігулки екстазі;

мобільні телефони;

фасувальні матеріали з логотипом «крамниці»;

електронні ваги.

Тепер дівчатам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Розслідування триває, встановлюються канали постачання заборонених речовин та причетні особи. Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів).

Нагадаємо, у грудні 2020 року СБУ затримала банду «закладчиків» наркотиків, котра діяла в 15 областях.