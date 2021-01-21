Все дома престарелых в Украине проверят — решение Кабмина

https://racurs.ua/n149353-vse-doma-prestarelyh-v-ukraine-proveryat-reshenie-kabmina.html

Ракурс

Хостелы и пансионаты для престарелых в Украине проверят на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности. Такое решение в четверг, 21 января, приняло во время внеочередного заседания правительство после пожара в Харькове, который унес жизни 15 человек.

Возникновение пожаров в объектах, ведущих деятельность по размещению людей, будь-то гостиницы, хостелы, пансионаты или дома престарелых, носят систематический характер. Часто такие заведения ведут свою деятельность с нарушением норм законодательства. Исходя из этого, поручаю: ГСЧС провести внеочередные проверки соблюдения норм противопожарной безопасности в гостиницах, пансионатах, хостелах, домах по размещению пожилых людей. Минсоцполитики совместно с органами местной власти должны провести проверки по установлению законности создания домов престарелых с целью минимизации рисков в будущем, — заявил во время внеочередного заседания правительства премьер Денис Шмыгаль.

Также городские власти Харькова уже анонсировали проверку всех незаконных хосписов и реабилитационных центров.

По этому адресу реабилитационный центр и дом престарелых (где произошел пожар — ред.) работали нелегально. Здесь не придерживалась ни одна норма, были решетки на окнах, поэтому люди буквально задохнулись… На протяжении двух недель мы обнаружим все такие незаконные объекты, и их деятельность будет жестко прекращено, — заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Напомним, 21 января в Харькове вспыхнул пожар в двухэтажном доме престарелых «Золотое время». В 15.15 произошло возгорание на втором этаже. Огонь распространился на площадь около 100 кв. м. По состоянию на 16.05 в пожаре погибли 15 человек, девять удалось спасли — они госпитализированы в больницы. Согласно предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека (из них четыре человека — обслуживающий персонал).