https://racurs.ua/ua/n149362-pojeja-v-harkovi-pravoohoronci-zatrymaly-troh-pidozruvanyh-foto.html

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Трьох підозрюваних у причетності до смертельної пожежі в будинку для літніх людей у Харкові затримали правоохоронці.

Силовики затримали власника будинку, орендаря приміщення та адміністратора нелегального закладу, де внаслідок пожежі загинули щонайменше 15 осіб. У приміщеннях цих осіб проводилися обшуки. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронців, причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджують свідки та низка документів. Наразі розшукуються інші люди, які причетні до роботи незаконного хоспісу.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові загорілася будівля, в якій перебували літні люди. Внаслідок пожежі загинуло 15 осіб. Установа працювала неофіційно. ЗМІ дізналися, що хоспіс оформлений на Славіка Акопяна. За ним у Харкові закріплено ще «чотири схожих об'єкти».

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. ДСНС кваліфікувала пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні створив державну комісію, яка має встановити причини трагедії. Також в Україні перевірять усі будинки для людей літнього віку.