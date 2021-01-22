«Слуга» лоббировал приезд в Одессу рэпера из РФ — видео расследования, фото — Радио Свобода

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Ракурс

Народные депутаты от «Слуги народа» и «Европейской солидарности» интересовались приездом в Украину ряда российских деятелей шоу-бизнеса, для которых действовал запрет на пребывание за нарушения крымских санкций.

Российские артисты жаловались на «неприветливые» действия таможенников или пограничников и требовали предоставить им государственную охрану.

Журналистам «Радио Свобода» удалось получить и проанализировать массив непубличных обращений украинских народных избранников. Выяснилось, что нардеп «слуга» Игорь Васильковский лоббировал приезд в Украину российского певца Элджея. На тот момент для него действовал запрет СБУ на въезд из-за гастролей в Крыму после оккупации украинского полуострова Россией.

19 мая 2020 года Васильковский направил обращение на имя председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко. В нем нардеп СН просил сообщить официальную позицию и разъяснениея «о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина России Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним — Элджей)».

Васильковский объяснил, что к нему обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе.

Писал обращения в интересах Елджея, он парень творческий, должен выступать, — пояснил нардеп.

В 2018 году СБУ запретила Элджею три года посещать Украину, поскольку тот выступил в оккупированном Коктебеле. В июне 2020 года по иску Елджея Окружной админсуд Киева отменил ему запрет на въезд. В СБУ это решение суда не обжаловали.

Нардеп из «Евросолидарности» Алексея Гончаренко также интересовался у пограничников возможностью въезда в Украину российских актеров, посещали Крым после оккупации Россией или публично одобряли оккупацию полуострова. Некоторые из них находились в перечне лиц Министерства культуры Украины, которые представляют угрозу нацбезопасности. Речь идет о запросе Гончаренко от 17 февраля 2020 года об отсутствии запрета на въезд восьми артистам с РФ. К нему также обращались организаторы гастролей.

Впрочем, нардеп быстро отреагировал на обвинения и объяснил, что к нему обратился Иосиф Райхельгауз, основатель театра «Школа современной пьесы». Он хотел провести гастроли в Украину и интересовался, возможно ли труппе театра въезжать в Украину.