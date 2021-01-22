«Слуга» лобіював приїзд в Одесу репера з РФ, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n149365-sluga-lobiuvav-pryyizd-v-odesu-repera-z-rf-video-rozsliduvannya.html

Ракурс

Народні депутати від «Слуги народу» та «Європейської солідарності» цікавилися приїздом до України кількох російських діячів шоу-бізнесу, для яких діяла заборона на перебування через порушення кримських санкцій.

Російські артисти скаржилися на «непривітні» дії митників чи прикордонників і вимагали надати їм державну охорону.

Журналістам «Радіо Свобода» вдалося отримати та проаналізувати цілий масив непублічних звернень українських народних обранців. З’ясувалося, що нардеп-«слуга» Ігор Васильковський лобіював приїзд в Україну російського співака Елджея. На той момент для нього діяла заборона СБУ на в’їзд через гастролі у Криму після окупації українського півострова Росією.

19 травня 2020 року Васильковський направив звернення на ім’я голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки. У ньому нардеп з СН просив повідомити офіційну позицію та роз’яснення «щодо можливості в’їзду та допуску до участі у гастрольних заходах на території України громадянина Росії Узенюка Олексія Костянтиновича (псевдонім — Елджей)».

Васильковський пояснив, що до нього звернулися організатори концертів та гастролей в Одесі.

Писав звернення в інтересах Елджея, він хлопець творчий, має виступати, — пояснив нардеп.

У 2018 році СБУ заборонила Елджею три роки відвідувати Україну, оскільки той виступив в окупованому Коктебелі. У червні 2020 року за позовом Елджея Окружний адмінсуд Києва скасував йому заборону на в’їзд. В СБУ це рішення суду не оскаржували.

Нардеп з «Євросолідарності» Олексія Гончаренка також цікавився в прикордонників можливістю в’їзду в Україну російських акторів, які відвідували Крим після окупації Росією або публічно схвалювали окупацію півострова. Деякі з них перебували у переліку осіб Міністерства культури України, які становлять загрозу нацбезпеці. Йдеться про запит Гончаренка від 17 лютого 2020 року про відсутність заборони на в’їзд вісьмом артистам із РФ. До нього також зверталися організатори гастролей.

Утім, нардеп швидко відреагував на обвинувачення і пояснив, що до нього звернувся Йосип Райхельгауз, засновник театру «Школа сучасної п'єси». Він хотів провести гастролі в Україні і цікавився, чи можливо трупі театру в’їжджати в Україну.