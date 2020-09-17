Російському реперу Баста СБУ дозволила приїжджати в Україну. Фото: forbes.ru

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Ракурс

Репер Баста (справжнє ім’я Василь Вакуленко) знову має право приїжджати в Україну.

Російського виконавця хіп-хопу за поданням Служби безпеки України виключили з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Про це 17 вересня повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

У відомстві зазначили, що 31 серпня від СБУ надійшов лист щодо зняття заборони в’їзду на територію України для Вакуленка та виключення його з переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

Як відомо, Баста востаннє проводив концентр у Києві у червні 2017 року. У вересні того ж року йому заборонили в’їжджати в Україну через концерти в окупованому Криму. У 2018 році Мінкульт вніс артиста до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Нагадаємо, у серпні російська співачка Глюк’oZa поповнила список артистів, яким заборонений в’їзд в Україну. Артистка не змогла пройти паспортний контроль в аеропорту «Бориспіль» й повернулася додому.