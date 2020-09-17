Депутатам заборонили брати на роботу родичів

Верховна Рада підтримала законопроект, який забороняє брати на роботу родичів, фото: Андрій Нестеренко

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Ракурс

Народним депутатам хочуть заборонити брати на роботу дружин, чоловіків та інших родичів.

Відповідний законопроект № 2203 Верховна Рада підтримала сьогодні, 17 вересня, за основу та в цілому. Про це йдеться на сайті парламенту.

До Ради цей законопроект було подано ще на початку жовтня 2019 року.

Він передбачає внесення змін до законодавства, згідно з якими депутати всіх рівнів — від Верховної Ради до місцевих рад — не зможуть робити помічниками-консультантами родичів.

У пояснювальній записці цього законопроекту його автори зазначають, що помічники-консультанти є підпорядкованими народним депутатам особами, проте нардепи не мають жодних обмежень щодо призначення родичів як помічників-консультантів, що створює корупційні ризики та ризики потенційних зловживань.

Тепер депутати, які і всі інші держслужбовці, не зможуть брати на роботу дружин/чоловіків, братів, сестер та інших родичів. І це по чесному, — прокоментувала результати сьогоднішнього розгляду законопроекту один із його співавторів Вікторія Сюмар.



Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, попри критику Заходу, затвердила комісію з відбору глави САП.