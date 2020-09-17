Депутатам запретили брать на работу родственников

Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий брать на работу родственников, фото: Андрей Нестеренко

https://racurs.ua/n143971-deputatam-zapretili-brat-na-rabotu-rodstvennikov.html

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Народным депутатам хотят запретить брать на работу жен, мужей и других родственников.

Соответствующий законопроект № 2203 Верховная Рада поддержала сегодня, 17 сентября, за основу и в целом. Об этом сообщается на сайте парламента.

В Раду этот законопроект был подан еще в начале октября 2019 года.

Он предусматривает внесение изменений в законодательство, согласно которым депутаты всех уровней — от Верховной Рады до местных советов — не смогут назначать помощниками-консультантами родственников.

В пояснительной записке этого законопроекта его авторы отмечают, что помощники-консультанты являются подчиненными народным депутатам лицами, однако нардепы не имеют никаких ограничений при назначении родственников в качестве помощников-консультантов, что создает коррупционные риски и риски потенциальных злоупотреблений.

Теперь депутаты, как и все другие госслужащие, не смогут брать на работу жен/мужей, братьев, сестер и других родственников. И это по честному, — прокомментировала результаты сегодняшнего рассмотрения законопроекта один из его соавторов Виктория Сюмар.



Напомним, Верховная Рада сегодня, несмотря на критику Запада, утвердила комиссию по отбору главы САП.