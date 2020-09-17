Взрыв в ресторане прогремел в центре Киева. Фото: galnet.fm

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Ракурс

Взрыв в одном из ресторанов в центре Киева произошел в четверг, 17 сентября.

Чрезвычайное происшествие произошло на Андреевском спуске в ресторане «Канапа» о 16.00. По предварительной информации взорвалось газовое оборудование. В больницу с травмами попали по меньшей мере два человека. На месте ЧП работают правоохранители, которые должны установить все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщило сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

В сети уже появилось видео с места происшествия. Видно, что работают спасатели, взрывотехники и полицейские. Отмечается, что после взрыва было возгорание, которое оперативно ликвидировали бойцы ГСЧС.

Напомним, 9 сентября в Деснянском районе столицы на улице Вискозной взорвалась цистерна с газом. В результате чрезвычайного происшествия погиб человек.