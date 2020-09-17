Вибух у ресторані прогримів у центрі Києва. Фото: galnet.fm

https://racurs.ua/ua/n143970-vybuh-u-restorani-progrymiv-u-centri-kyieva-ie-postrajdali-foto-video.html

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Вибух в одному із ресторанів у центрі Києва стався у четвер, 17 вересня.

Надзвичайна подія відбулася на Андріївському узвозі у ресторані «Канапа» о 16.00. За попередньою інформацією вибухнуло газове обладнання. До лікарні з травмами потрапили щонайменше двоє осіб. На місці НП працюють правоохоронці, які повинні встановити всі обставини події. Про це повідомила спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

У мережі вже з’явилося відео із місця події. Видно, що працюють рятувальники, вибухотехніки та поліцейські. Зазначається, що після вибуху було займання, яке оперативно ліквідували бійці ДСНС.

Нагадаємо, 9 вересня у Деснянському районі столиці на вулиці Віскозній вибухнула цистерна з газом. Внаслідок надзвичайної події загинула одна особа.