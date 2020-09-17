Архів з «живими» звуками лісів з усього світу з’явився в мережі — новини світу

https://racurs.ua/ua/n143969-arhiv-z-jyvymy-zvukamy-lisiv-z-usogo-svitu-z-yavyvsya-v-mereji-audio.html

Ракурс

Архів із записами «живих» звуків лісу з усього світу з’явився в мережі — проект Sounds of the Forest («Звуки лісу») створили організатори британського фестивалю Timber Festival. Цьогоріч внаслідок пандемії коронавірусу фестиваль, присвячений зв’язку дерев та мистецтва, довелося скасувати.

Однак його організатори за допомогою проекту «Звуки лісу» перенесли Timber Festival в онлайн-простір. Сайт «Звуки лісу» — інтерактивна мапа світу, на якій розташовані аудіозаписи.

Любителів природи тут закликають відвідати свій місцевий ліс і записати хвилинний аудіофайл зі звуками природи.

Мені пощастило, що я живу на околиці великого лісу. Тому я дуже радий бути частиною цієї прекрасної ідеї. Це була дивна весна і, можливо, цікаве літо, але ця звукова карта принесе жвавість і свіжість зовнішнього світу в наші вуха і домівки, — зазначив телеведучий і письменник Стюарт Маконі, пише National Geographic.

Поповнити архів власними записами можна натиснувши Contribute у верхній частині сайту і заповнивши форму. Аудіофайли відтворюються на платформі Soundcloud.