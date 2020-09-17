Архив с «живыми» звуками лесов со всего мира появился в сети — новости мира

https://racurs.ua/n143969-arhiv-s-jivymi-zvukami-lesov-so-vsego-mira-poyavilsya-v-seti-audio.html

Ракурс

Архив с «живыми» звуками лесов со всего мира появился в сети — проект Sounds of the Forest («Звуки леса») был создан организаторами британского фестиваля Timber Festival. В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль, посвященный связи с деревьями через искусство, пришлось отменить.

Однако его организаторы с помощью проекта «Звуки леса» перенесли Timber Festival в онлайн-пространство. Сайт «Звуки леса» — интерактивная карта мира, на которой расположены аудиозаписи.

Любителей природы здесь призывают посетить свой местный лес и записать минутный аудиофайл со звуками природы.

Мне повезло, что я живу на окраине большого леса. Так что я очень рад быть частью этой прекрасной идеи. Это была странная весна и, может быть, любопытное лето, но эта звуковая карта принесет живость и свежесть внешнего мира в наши уши и дома, — отметил телеведущий и писатель Стюарт Макони, пишет National Geographic.

Пополнить архив собственными записями можно нажав Contribute в верхней части сайта и заполнив форму. Аудиофайлы воспроизводятся на платформе Soundcloud.