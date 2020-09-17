Российскому рэперу Баста СБУ разрешила приезжать в Украину. Фото: forbes.ru

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Ракурс

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) снова имеет право приезжать в Украину.

Российского исполнителя хип-хопа по представлению Службы безопасности Украины исключили из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В ведомстве отметили, что 31 августа от СБУ поступило письмо о снятии запрета въезда на территорию Украины для Вакуленко и исключения его из перечня лиц, которые составляют угрозу нацбезопасности.

Как известно, Баста последний раз проводил концентр в Киеве в июне 2017 года. В сентябре того же года ему запретили въезжать в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму. В 2018 году Минкульт внес артиста в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Напомним, в августе российская певица Глюк’oZa пополнила список артистов, которым запрещен въезд в Украину. Артистка не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту «Борисполь» и вернулась домой.