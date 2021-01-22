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Коронавірус в Україні. Фото:

Сотні українських дітей та медиків заразилися COVID-19 за добу (ІНФОГРАФІКА)

22 січ 2021, 09:12
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Коронавірус в Україні за минулу добу підхопили 5 тис. 348 українців.

Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників. Медики вчора госпіталізували 1 тис. 900 пацієнтів, а померли від COVID-19 163 особи. Подолати хворобу зуміли 14 тис. 239 осіб. У четвер, 21 січня, було здійснено 43 тис. 593 тестування. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Вчора найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Києві — 507 хворих, Дніпропетровській області — 414 інфікованих, Львівській — 370 осіб, Запорізькій — 350 хворих та Київській — 313 заражених.

За інформацією глави МОЗ, за час пандемії в Україні захворіли вже 1 млн 182 тис. 969 українців, але одужати вже змогли 928 тис. 969 осіб. Померли від коронавірусу та його ускладнень 21 тис. 662 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 507 випадків;
  • Вінницька область — 162 випадки;
  • Волинська область — 135 випадків;
  • Дніпропетровська область — 414 випадків;
  • Донецька область — 266 випадків;
  • Житомирська область — 152 випадки;
  • Закарпатська область — 142 випадки;
  • Запорізька область — 350 випадків;
  • Івано-Франківська область — 226 випадків;
  • Київська область — 313 випадків;
  • Кіровоградська область — 28 випадків;
  • Луганська область — 67 випадків;
  • Львівська область — 370 випадків;
  • Миколаївська область — 275 випадків;
  • Одеська область — 287 випадків;
  • Полтавська область — 192 випадки;
  • Рівненська область — 160 випадків;
  • Сумська область — 123 випадки;
  • Тернопільська область — 113 випадків;
  • Харківська область — 300 випадків;
  • Херсонська область — 81 випадок;
  • Хмельницька область — 134 випадки;
  • Черкаська область — 195 випадків;
  • Чернівецька область — 217 випадків;
  • Чернігівська область — 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні. Карта: РНБО


Коронавірус в Україні. Карта: РНБО

Нагадаємо, австрійські вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2 на основі даних колег з китайського університету Ціньхуа.

Джерело: Ракурс


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