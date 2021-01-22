Коронавірус в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n149364-sotni-ukrayinskyh-ditey-ta-medykiv-zarazylysya-covid-19-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу підхопили 5 тис. 348 українців.

Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників. Медики вчора госпіталізували 1 тис. 900 пацієнтів, а померли від COVID-19 163 особи. Подолати хворобу зуміли 14 тис. 239 осіб. У четвер, 21 січня, було здійснено 43 тис. 593 тестування. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Вчора найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Києві — 507 хворих, Дніпропетровській області — 414 інфікованих, Львівській — 370 осіб, Запорізькій — 350 хворих та Київській — 313 заражених.

За інформацією глави МОЗ, за час пандемії в Україні захворіли вже 1 млн 182 тис. 969 українців, але одужати вже змогли 928 тис. 969 осіб. Померли від коронавірусу та його ускладнень 21 тис. 662 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 507 випадків;

Вінницька область — 162 випадки;

Волинська область — 135 випадків;

Дніпропетровська область — 414 випадків;

Донецька область — 266 випадків;

Житомирська область — 152 випадки;

Закарпатська область — 142 випадки;

Запорізька область — 350 випадків;

Івано-Франківська область — 226 випадків;

Київська область — 313 випадків;

Кіровоградська область — 28 випадків;

Луганська область — 67 випадків;

Львівська область — 370 випадків;

Миколаївська область — 275 випадків;

Одеська область — 287 випадків;

Полтавська область — 192 випадки;

Рівненська область — 160 випадків;

Сумська область — 123 випадки;

Тернопільська область — 113 випадків;

Харківська область — 300 випадків;

Херсонська область — 81 випадок;

Хмельницька область — 134 випадки;

Черкаська область — 195 випадків;

Чернівецька область — 217 випадків;

Чернігівська область — 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, австрійські вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2 на основі даних колег з китайського університету Ціньхуа.