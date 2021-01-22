Сотні українських дітей та медиків заразилися COVID-19 за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149364-sotni-ukrayinskyh-ditey-ta-medykiv-zarazylysya-covid-19-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу підхопили 5 тис. 348 українців.
Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників. Медики вчора госпіталізували 1 тис. 900 пацієнтів, а померли від COVID-19 163 особи. Подолати хворобу зуміли 14 тис. 239 осіб. У четвер, 21 січня, було здійснено 43 тис. 593 тестування. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
Вчора найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Києві — 507 хворих, Дніпропетровській області — 414 інфікованих, Львівській — 370 осіб, Запорізькій — 350 хворих та Київській — 313 заражених.
За інформацією глави МОЗ, за час пандемії в Україні захворіли вже 1 млн 182 тис. 969 українців, але одужати вже змогли 928 тис. 969 осіб. Померли від коронавірусу та його ускладнень 21 тис. 662 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 507 випадків;
- Вінницька область — 162 випадки;
- Волинська область — 135 випадків;
- Дніпропетровська область — 414 випадків;
- Донецька область — 266 випадків;
- Житомирська область — 152 випадки;
- Закарпатська область — 142 випадки;
- Запорізька область — 350 випадків;
- Івано-Франківська область — 226 випадків;
- Київська область — 313 випадків;
- Кіровоградська область — 28 випадків;
- Луганська область — 67 випадків;
- Львівська область — 370 випадків;
- Миколаївська область — 275 випадків;
- Одеська область — 287 випадків;
- Полтавська область — 192 випадки;
- Рівненська область — 160 випадків;
- Сумська область — 123 випадки;
- Тернопільська область — 113 випадків;
- Харківська область — 300 випадків;
- Херсонська область — 81 випадок;
- Хмельницька область — 134 випадки;
- Черкаська область — 195 випадків;
- Чернівецька область — 217 випадків;
- Чернігівська область — 139 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, австрійські вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2 на основі даних колег з китайського університету Ціньхуа.