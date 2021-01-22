Український військовий загинув від кулі снайпера на Донбасі. Фото: mil.ru

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Військовослужбовець Збройних сил України загинув 21 січня на Донбасі.

Боєць морської піхоти загинув від кулі ворожого снайпера. Командування висловило щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.

В штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що впродовж 21 січня на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. З гранатометів та стрілецької зброї гатили неподалік населеного пункту Красногорівка, а поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру.

Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. А неподалік населеного пункту Гнутове працював ворожий снайпер.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил помер військовий з Вінниці Вадим Єфременюк, 1998 року народження. Він не був одружений, у нього залишились батьки, двоє братів та сестра.