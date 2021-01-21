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Миротворець. Фото: Facebook

Український миротворець загинув у Конго (ФОТО)

21 січ 2021, 14:45
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Миротворець місії ОНН у Демократичній Республіці Конго та військовослужбовець української армії, старший лейтенант Олександр Мулявка загинув під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомили на сторінці 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» у Facebook.

Допис бригади. Скріншот: Facebook

Військовослужбовець ЗСУ загинув 18 січня.

Із глибоким сумом повідомляємо, що 18 січня 2021 року трагічно загинув військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» старший лейтенант Мулявка Олександр Ігорович, який виконував службові обов’язки в складі 18-го окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, — йдеться у повідомленні.


Командування та особовий склад бригади висловили щирі співчуття батькам, рідним та друзям у зв’язку з загибеллю офіцера.

Загиблий миротворець. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що це вже третій український миротворець, що загинув під час місії у Конго за останні місяці.

Джерело: Ракурс


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