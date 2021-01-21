Миротворець. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n149333-ukrayinskyy-myrotvorec-zagynuv-u-kongo-foto.html

Ракурс

Миротворець місії ОНН у Демократичній Республіці Конго та військовослужбовець української армії, старший лейтенант Олександр Мулявка загинув під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомили на сторінці 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» у Facebook.





Військовослужбовець ЗСУ загинув 18 січня.

Із глибоким сумом повідомляємо, що 18 січня 2021 року трагічно загинув військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» старший лейтенант Мулявка Олександр Ігорович, який виконував службові обов’язки в складі 18-го окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, — йдеться у повідомленні.



Командування та особовий склад бригади висловили щирі співчуття батькам, рідним та друзям у зв’язку з загибеллю офіцера.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що це вже третій український миротворець, що загинув під час місії у Конго за останні місяці.