Миротворец. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n149333-ukrainskiy-mirotvorec-pogib-v-kongo-foto.html

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Миротворец миссии ОНН в Демократической Республике Конго и военнослужащий украинской армии, старший лейтенант Александр Мулявка погиб при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщили на странице 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон» в Facebook.



Военнослужащий ВСУ погиб 18 января.

С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон» старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, — говорится в сообщении.



Командование и личный состав бригады выразили искренние соболезнования родителям, родным и друзьям в связи с гибелью офицера.

Напомним, ранее мы сообщали, что это уже третий украинский миротворец, погибший во время миссии в Конго за последние месяцы.