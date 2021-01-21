Вакцину от COVID-19 Степанов пообещал завезти в аптеки к лету

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На коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету, прогнозирует министр здравоохранения Максим Степанов.

Первыми вакцину получат врачи, военные, пожилые люди. Остальных вакцинируют не ранее конца 2021 — начала 2022 года. Но можно будет не ждать своей очереди и привиться за деньги, заверил министр Степанов в интервью «Интерфакс-Украина».

Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины, — сообщил Степанов.

По его словам, в первом полугодии 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

В первые четыре этапа вакцинации от Covid-19 в Украине попали медики и люди из групп риска. На пятом этапе планируют вакцинировать тех, кто не попал в группу риска по возрастным, профессиональным показателям и у кого отсутствуют сопутствующие заболевания.

Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 — начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке, — сообщил Степанов.

Украина ведет переговоры с топ-производителями вакцины от коронавируса, но какими именно — неизвестно, поскольку Киев заключил договор о конфиденциальности. Вакцину от коронавируса Киев получит двумя путями: через глобальную инициативу COVAX и через непосредственные закупки у производителей. COVAX рассматривает дополнительную поставку Украине еще и 210 тыс. доз вакцины Pfizer.