Вакцину від COVID-19 Степанов пообіцяв завезти в аптеки до літа, фото — УП

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На комерційному ринку легальна вакцина від COVID-19 з’явиться до літа, прогнозує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Першими вакцину отримають лікарі, військові, люди похилого. Решту вакцинують не раніше кінця 2021 — початку 2022 року. Але можна буде не чекати своєї черги і прищепитися за гроші, запевнив міністр Степанов в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з’являться легальні поставки вакцини, — повідомив Степанов.

За його словами, в першому півріччі 2021 року Україна отримає 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

У перші чотири етапи вакцинації від Covid-19 в Україні потрапили медики і люди з груп ризику. На п’ятому етапі планують вакцинувати тих, хто не потрапив до групи ризику за віковими, професійними показниками і у кого відсутні супутні захворювання.

Якщо людина розуміє, що потрапляє до п’ятої групи, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 — початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку, — повідомив Степанов.

Україна веде перемовини із топ-виробниками вакцини від коронавірусу, але з якими саме — невідомо, адже уклали договір про конфіденційність. Вакцину від коронавірусу Київ отримає двома шляхами: через глобальну ініціативу COVAX та через безпосередню закупівлю у виробників. COVAX розглядає додаткову поставку Україні ще 210 тисяч доз вакцини Pfizer.