«Палац Путіна» на узбережжі Чорного моря, фото: ФБК

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«Палац Путіна», розташовний на узбережжі Чорного моря біля міста Геленджик, став темою нещодавнього резонансного розслідування створеного російським опозиціонером Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією».

У цій розкішній будівлі площею 17 тис. кв. м є вертолітний майданчик, церква, підземний тунель, 80-метровий міст і навіть власний амфітеатр. Видання «ВВС Україна» порівняло путінську резиденцію з маєтками української еліти, котрі потрапили в поле зору ЗМІ.

Так, у 2017 році «Слідство.Інфо» оприлюднили фото й відео палацу українського бізнесмена Юрія Косюка, збудованого біля столичного парку Феофанія. Журналісти стверджували, що цей маєток частково займає територію пам’ятки археології — Хотівського городища скіфських часів. Сам Косюк ці звинувачення спростовував.

Розкішний маєток, власником якого вказана компанія Ріната Ахметова «Мета-Капітал», розташовний у селищі Козин під Києвом, згідно з проведеним у 2019 році розслідуванням програми «Наші гроші», включає в себе основну будівлю площею 12 тис. кв. м та земельну ділянку площею близько 20 га.

Цю територію омивають штучні озера, окрім палацу, тут також розташовані кілька менших будинків, альтанки та гаражі.

Інша компанія Ахметова — СКМ придбала в італійської компанії Campari розташований на Французькій Рив'єрі будинок вартістю 200 мільйонів євро, котрий агентство Bloomberg кілька років тому називало найдорожчим будинком у світі.

У цієї збудованої в XIX ст. вілли є 14 спалень, бібліотека та бальний зал.

Також у Козині розташований маєток п’ятого президента України Петра Порошенка, який через архітектурну схожісті ЗМІ нерідко порівнюють з американським Білим домом.

За даними ЗМІ, площа маєтку становить близько 1,3 тис. кв. м. На його території є ще кілька менших будинків (можливо, гостьових) і приватна капличка.

Спорудження «Українського Версалю», розташованого в Конча-Заспі, ЗМІ приписували колишньому соратнику Віктора Януковича Юрію Іванющенко.

На території площею 40 га, окрім головного будинку, також розміщені оранжерея, кіноконцертний зал, банний комплекс, штучні озера і власний причал.

За даними ЗМІ, кілька років тому 15 тис. кв м «палацового комплексу» та низку земельних ділянок переписали на футбольного менеджера з Монако Пауло Урфера. Проте частина ділянок, на яких не розташовані будівлі, за даними журналістів, залишились оформленими на компанії з орбіти впливу Іванющенка.

А от розташований у Пущі-Водиці під Києвом маєток одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, за даними ЗМІ, займає «всього» близько 3 тис. кв. км.

Приблизно за 5 км від цього маєтку розташоване Межигір’я — «легендарний» маєток Віктора Януковича, в якому після втечі екс-президента виявили страусину ферму, зоопарк, автопарк із раритетними автівками та ботанічний сад.