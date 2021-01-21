Пам'ятник Леніна знесли на Одещині. Фото: Суспільне

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Пам’ятник Леніна на Одещині в селі Калчева демонтували у четвер, 21 січня.

Процес супроводжували правоохоронці, розповів керівник Південного відділу Українського інституту національної пам‘яті Сергій Гуцалюк, пише «Суспільне».

Дотримано закон України про декомунізацію. Про що я, і не лише я, завжди й говорив. Усе було зроблено в межах чинного законодавства та під контролем правоохоронців. Є закон, і його потрібно дотримуватися, — наголосив Гуцалюк.

Він розповів, що нікого з тих, хто заважав демонтажу Леніна, до відповідальності не притягали.

Через конфлікт з людьми з посади пішов селищний голова, утім його наступник також не зміг демонтувати монумент.

Насправді там проживає тільки кілька впертих комуністів, які намагалися його відстояти, — прокоментував Гуцалюк.

Тепер статуя поїде в музей під відкритим небом в село Фрумушика-Нова в Тарутинському районі.

Фігура «вождя» була однією з останніх в Одеській області. Символічно, що прибрали її в річницю смерті Леніна, який помер 21 січня 1924 року.

Крім того, є інформація, що місцеві Калчева просто вибивали з влади ремонт дороги до їхнього села, тому трохи шантажували знесенням пам’ятника місцеву та обласну владу, пише «Думська».

Сьогодні було демонтовано пам’ятник Леніну у селі Калчева Болградського району Одеської області. Довгих три роки я мучився з цим питанням. І ось нарешті добили. Тепер чекайте гарних новин з Полтавщини, — написав Вадим Поздняков, співзасновник проектів «Декомунізація.Україна» та «Мова. Харків».



Нагадаємо, демонтувати пам’ятники Леніну в Україні стали від початку 2013 року. Все почалося з постаменту, який стояв у самому центрі Києва, навпроти Бесарабського ринку.