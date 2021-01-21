Памятник Ленина снесли в Одесской области. Фото: Суспільне

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Памятник Ленина в Одесской области в селе Калчева демонтировали в четверг, 21 января.

Процесс сопровождали правоохранители, сообщил руководитель Южного регионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, пишет «Суспільне».

Соблюдены закон Украины о декоммунизации. О чем я, и не только я, всегда и говорил. Все было сделано в рамках действующего законодательства и под контролем правоохранителей. Есть закон и его нужно соблюдать, — подчеркнул Гуцалюк.

Он рассказал, что никого из тех, кто мешал демонтажу Ленина, к ответственности не привлекали.

Из-за конфликта с людьми с должности ушел сельский председатель, впрочем его преемник также не смог демонтировать монумент.

На самом деле там проживает только пара упрямых коммунистов, которые пытались его отстоять, — прокомментировал Гуцалюк.

Теперь статуя поедет в музей под открытым небом в село Фрумушика-Нова в Тарутинском районе.

Фигура «вождя» была одной из последних в Одесской области. Символично, что убрали ее в годовщину смерти Ленина, который скончался 21 января 1924 года.

Кроме того, есть информация, что жители Калчева просто выбивали из властей ремонт дороги до их села, поэтому немного шантажировали сносом местные и областные власти, пишет «Думская».

Сегодня было демонтировано памятник Ленину в селе Калчева Болградского района Одесской области. Долгих три года я мучился с этим вопросом. И вот наконец добили. Теперь ждите хороших новостей с Полтавщины, — написал Вадим Поздняков, сооснователь проектов «Декомунизация. Украина» и «Мова. Харків».



Напомним, демонтировать памятники Ленину в Украине начали с начала 2013 года. Все началось с постамента, стоящего в самом центре Киева, напротив Бессарабского рынка.