Кравчук. Фото: РБК

https://racurs.ua/n149329-rossiya-protalkivaet-feykovye-respubliki-v-tkg-kravchuk.html

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Война на Донбассе продолжается уже седьмой год, но Россия продолжает блокировать переговоры для установления мира в рамках трехсторонней контактной группы.

При этом представители ОРДЛО действуют во время заседаний как полноценные участники ТКГ. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Кравчука, пока Россия делает все, чтобы заблокировать процесс. Так, сообщается, что россияне сначала искусственно привязали переговорный процесс к постановлению Верховной Рады о местных выборах, а затем к дорожной карте, которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией.

Он отметил, что российская сторона искусственно привязывает к политическим договоренностям многие процессы, которые прямо не связаны с гуманитарными вопросами, контрольными пунктами въезда-выезда, обменом пленными. При этом Кравчук заявил, что представители ОРДЛО фактически действуют на переговорах как участники ТКГ, хотя являются только приглашенными.

Таким образом «через черное крыльцо», как говорил господин Райкин, они сделали все, чтобы наша трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней, — заявил Кравчук.

В украинской делегации в ТКГ считают, что Россия и дальше намерена удерживать ситуацию в текущем состоянии. По его словам, россияне приглашают на заседание тех, кого считают нужными, нарушают порядок дня, который предлагает ОБСЕ и предлагают политические эксперименты.

Также он отметил, что без новых подходов к урегулированию ситуации на Донбассе невозможно надеяться на сдвиг в мирном процессе. Соответствующие вопросы будут обсуждаться на завтрашней встрече советников лидеров «нормандской четверки».

Напомним, ранее мы сообщали, что трехсторонняя контактная группа — это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.