Mercedes-Benz превратил кроссовер в электромобиль (ФОТО)https://racurs.ua/n149328-mercedes-benz-prevratil-krossover-v-elektromobil-foto.htmlРакурс
Mercedes-Benz превратил свой компактный кроссовер Mercedes-Benz GLA в электромобиль Mercedes-Benz EQA.
Эта новинка уже представили официально, в продаже в Европе должна появиться в феврале, сообщает издание «Популярная механика».
Новый автомобиль дополнит линейку EQ, в рамках которой Mercedes-Benz выводит на рынок модели с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. В этой серии уже есть среднеразмерный кроссовер EQC и минивэн EQV.
Mercedes-Benz EQA получил новый дизайн кузова с переделанным для улучшения аэродинамики оформлением. Были изменены бампера, а колесные диски переработаны для уменьшения аэродинамического сопротивления.
У авто также появились новые фары и другие фонари, объединенные в световую полосу на всю ширину кузова.
Вместо решетки радиатора теперь глухая панель.
В то же время интерьер авто почти не изменился — салон Mercedes-Benz EQA отличается только особой графикой цифровой панели приборов и мультимедийной системы MBUX.
Электромобиль также получил особую навигационную систему с функцией Electric Intelligence, которая будет рассчитывать маршрут с учетом запаса энергии в батареях и наличия зарядных станций. Также во внимание будет приниматься загруженность дорог и погода.
Электромобиль сначала будет доступен в единственной модификации EQA 250 — переднеприводный кроссовер с единственным электромотором мощностью 190 лошадиных сил. Он будет иметь батарею емкостью 66,5 кВт • ч, которая позволит проехать без подзарядки до 426 км.
Также компания планирует вскоре представить еще две модификации этого электромобиля — более мощную полноприводную и вариант с увеличенным запасом хода с более емким аккумулятором.
Напомним, Hyundai Kona, электрокросовер корейского бренда, недавно переоборудовали в автомобиль для классического ралли.