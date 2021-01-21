Электромобиль Mercedes-Benz EQA, фото: «Популярная механика»

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Mercedes-Benz превратил свой компактный кроссовер Mercedes-Benz GLA в электромобиль Mercedes-Benz EQA.

Эта новинка уже представили официально, в продаже в Европе должна появиться в феврале, сообщает издание «Популярная механика».

Новый автомобиль дополнит линейку EQ, в рамках которой Mercedes-Benz выводит на рынок модели с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. В этой серии уже есть среднеразмерный кроссовер EQC и минивэн EQV.

Mercedes-Benz EQA получил новый дизайн кузова с переделанным для улучшения аэродинамики оформлением. Были изменены бампера, а колесные диски переработаны для уменьшения аэродинамического сопротивления.

У авто также появились новые фары и другие фонари, объединенные в световую полосу на всю ширину кузова.

Вместо решетки радиатора теперь глухая панель.

В то же время интерьер авто почти не изменился — салон Mercedes-Benz EQA отличается только особой графикой цифровой панели приборов и мультимедийной системы MBUX.

Электромобиль также получил особую навигационную систему с функцией Electric Intelligence, которая будет рассчитывать маршрут с учетом запаса энергии в батареях и наличия зарядных станций. Также во внимание будет приниматься загруженность дорог и погода.

Электромобиль сначала будет доступен в единственной модификации EQA 250 — переднеприводный кроссовер с единственным электромотором мощностью 190 лошадиных сил. Он будет иметь батарею емкостью 66,5 кВт • ч, которая позволит проехать без подзарядки до 426 км.

Также компания планирует вскоре представить еще две модификации этого электромобиля — более мощную полноприводную и вариант с увеличенным запасом хода с более емким аккумулятором.

Напомним, Hyundai Kona, электрокросовер корейского бренда, недавно переоборудовали в автомобиль для классического ралли.