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Ракурс
В полиции рассказали подробности жестокого двойного убийства. Фото: Нацполиция

Отрезал голову отцу и называл себя богом — подробности двойного убийства в Одессе (ФОТО)

21 янв 2021, 13:36
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Двойное убийство в Одессе произошло 20 января на проспекте Небесной Сотни, 41.

Задержанный 30-летний мужчина отрезал голову и расчленил своего отца, пишет «Думская».

В полиции сообщили, что убийца встретил полицейских, держа голову отца в руках и заявил, что «он бог, которому не поклоняются».

В полиции рассказали подробности жестокого двойного убийства. Фото: Думская

Труп 53-летнего мужчины с вырезанными внутренними органами лежал на диване в комнате.

Второй жертвой стал 32-летний уроженец Балтского района — квартирант, который жил вместе с семьей убийцы.


Задержанный убил его на кухне, нанеся многочисленные ножевые ранения шеи, руки, спины и брюшной полости. С места преступления изъяли 11 ножей.

Напомним, шокирующее убийство произошло 20 января в Одессе — житель многоэтажки убил двух человек и курил на лавочке с человеческой головой в руках.

Источник: Ракурс


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