Отрезал голову отцу и называл себя богом — подробности двойного убийства в Одессе (ФОТО)https://racurs.ua/n149327-otrez-golovu-otcu-i-nazyval-sebya-bogom-podrobnosti-dvoynogo-ubiystva-v-odesse-foto.htmlРакурс
Двойное убийство в Одессе произошло 20 января на проспекте Небесной Сотни, 41.
Задержанный 30-летний мужчина отрезал голову и расчленил своего отца, пишет «Думская».
В полиции сообщили, что убийца встретил полицейских, держа голову отца в руках и заявил, что «он бог, которому не поклоняются».
Труп 53-летнего мужчины с вырезанными внутренними органами лежал на диване в комнате.
Второй жертвой стал 32-летний уроженец Балтского района — квартирант, который жил вместе с семьей убийцы.
Задержанный убил его на кухне, нанеся многочисленные ножевые ранения шеи, руки, спины и брюшной полости. С места преступления изъяли 11 ножей.
Напомним, шокирующее убийство произошло 20 января в Одессе — житель многоэтажки убил двух человек и курил на лавочке с человеческой головой в руках.