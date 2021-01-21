В полиции рассказали подробности жестокого двойного убийства. Фото: Нацполиция

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Двойное убийство в Одессе произошло 20 января на проспекте Небесной Сотни, 41.

Задержанный 30-летний мужчина отрезал голову и расчленил своего отца, пишет «Думская».

В полиции сообщили, что убийца встретил полицейских, держа голову отца в руках и заявил, что «он бог, которому не поклоняются».

Труп 53-летнего мужчины с вырезанными внутренними органами лежал на диване в комнате.

Второй жертвой стал 32-летний уроженец Балтского района — квартирант, который жил вместе с семьей убийцы.

Задержанный убил его на кухне, нанеся многочисленные ножевые ранения шеи, руки, спины и брюшной полости. С места преступления изъяли 11 ножей.

Напомним, шокирующее убийство произошло 20 января в Одессе — житель многоэтажки убил двух человек и курил на лавочке с человеческой головой в руках.