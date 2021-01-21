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Ракурс
У поліції розповіли подробиці жорстокого подвійного вбивства. Фото: Нацполіція

Відрізав голову батькові і називав себе богом — подробиці подвійного вбивства в Одесі (ФОТО)

21 січ 2021, 13:36
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Подвійне вбивство в Одесі сталося 20 січня на проспекті Небесної Сотні, 41.

Затриманий 30-річний чоловік відрізав голову і розчленував свого батька, пише «Думська».

У поліції повідомили, що вбивця зустрів поліцейських, тримаючи його голову в руках і заявив, що «він бог, якому не поклоняються».

У поліції розповіли подробиці жорстокого подвійного вбивства. Фото: Думська

Тіло 53-річного чоловіка з вирізаними внутрішніми органами лежало на дивані в кімнаті.

Іншою жертвою виявився 32-річний уродженець Балтського району — квартирант, який винаймав житло разом з родиною вбивці.


Затриманий вбив його на кухні, завдавши численні ножові поранення шиї, руки, спини й черевної порожнини. З місця злочину вилучили 11 ножів.

Нагадаємо, шокуюче вбивство сталося 20 січня в Одесі — мешканець багатоповерхівки вбив двох людей і курив на лавці з людською головою в руках.

Джерело: Ракурс


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