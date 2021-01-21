Вибух смертника в центрі Багдада зняли на відео

https://racurs.ua/ua/n149326-vybuh-smertnyka-v-centri-bagdada-znyaly-na-video.html

Ракурс

Кількість жертв подвійного теракту в центрі Багдада досягла 28 осіб, ще 73 отримали поранення, багато хто з них знаходяться у важкому стані.

Смертники привели в дію вибухові пристрої з різницею в кілька хвилин: перший підірвав себе на ринку на площі Ат-Таярат, другий — біля будівлі кінотеатру, де зібрався натовп свідків, повідомляє Al Hadath.

Очевидці зняли на відео другий вибух.

Іракські силовики стверджують, що переслідували терористів, які мали намір прорватися в «зелену зону», але ті використали закріплену на тілі вибухівку в людному місці.

Кількість жертв з високою часткою ймовірності збільшиться, оскільки серед 73 постраждалих багато людей з важкими пораненнями, декілька перебувають в критичному стані.

Востаннє теракт за участі смертників стався в Багдаді в січні 2018 року. Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за напад, однак найактивніше в останні роки подібні теракти в Іраку здійснюють члени угруповання «Ісламська держава».