Цуценята. Фото: Istock

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Догхантер у Києві був затриманий через вбивство трьох цуценят та нанесення травм ще одній собаці — наразі вона госпіталізована з травмою хребта. Правоохоронці оголосили затриманому чоловіку про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції міста Києва.





Повідомляється, що до столичної поліції надійшло повідомлення від мешканця Голосіївського району про вбивство його цуценят. На виклик виїхали патрульні. За словами слідчої Голосіївського управління поліції Юлії Кустової, фігурантом виявився брат потерпілого, який викликав поліцію.

Зловмисник перебував у квартирі разом зі своїм 43-річним братом та знайомою. Коли на декілька хвилин фігурант залишився у квартирі один з чотирма цуценятами, то почав по одному їх душити. Так він вбив три собаки, ще одну вдарив рукою. Остання госпіталізована до ветлікарні з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридли, — повідомляє прес-служба поліції.



Поліцейські зробили алкотест фігуранту справи, який показав результат 1,98 проміле алкоголю. 30-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Раніше він вже притягувався до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю. Зловмиснику загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що догхантера та живодера Олексія Святогора виправдали в Шевченківському районному суді міста Києва. Суд ухвалив визнати Святогора невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення. Також зазначили, що він не вчиняв дій, які свідчили б про виготовлення або розповсюдження аудіо або відеопродукції, що пропагує культ насилля або жорстокості. Раніше чоловіка звинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.