Щенки. Фото: Istock

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Ракурс

Догхантер в Киеве был задержан из-за убийства трех щенков и нанесения травм еще одной собаке — она госпитализирована с травмой позвоночника. Правоохранители объявили задержанному мужчине о подозрении по факту жестокого обращения с животными.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции города Киева.





Сообщается, что в столичную полицию поступило сообщение от жителя Голосеевского района об убийстве его щенков. На вызов выехали патрульные. По словам следователя Голосеевского управления полиции Юлии Кустовой, фигурантом оказался брат потерпевшего, который вызвал полицию.

Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомой. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил три собаки, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели, — сообщает пресс-служба полиции.



Полицейские сделали алкотест фигуранту дела, который показал результат 1,98 промилле алкоголя. 30-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Ранее он уже привлекался к ответственности за незаконное обращение с оружием. Злоумышленнику грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что догхантера и живодера Алексея Святогора оправдали в Шевченковском районном суде города Киева. Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного преступления. Также отметили, что он не совершал действий, которые свидетельствовали бы об изготовлении или распространение аудио или видеопродукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости. Ранее мужчину обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.