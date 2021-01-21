Взрыв смертника в центре Багдада сняли на видео

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Ракурс

Число жертв двойного теракта в центре Багдада достигло 28 человек, еще 73 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Смертники привели в действие взрывные устройства с разницей в несколько минут: первый подорвал себя на рынке на площади Ат-Таярат, второй — у здания кинотеатра, где собралась толпа свидетелей, сообщает Al Hadath.

Очевидцы сняли на видео второй взрыв.

Иракские силовики утверждают, что преследовали террористов, которые намеревались прорваться в «зеленую зону», но те использовали закрепленную на теле взрывчатку в людном месте.

Число жертв с высокой долей вероятности увеличится, поскольку среди 73 пострадавших много людей с тяжелыми ранениями, несколько находятся в критическом состоянии.

Последний раз теракт с участием смертников произошел в Багдаде в январе 2018 года. Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение, однако активней других в последние годы подобные теракты в Ираке осуществляют члены группировки «Исламское государство».