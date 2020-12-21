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Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами, фото: Regnum
Ракетами обстреляли посольство США в Ираке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n148048-raketami-obstrelyali-posolstvo-ssha-v-irake-video.htmlРакурс
Посольство США в столице Ирака городе Багдаде обстреляли ракетами.
Всего зафиксированы восемь ракет, сообщает The Washington Post со ссылкой на иракских чиновников.
Отмечается, что в результате ракетного обстрела был ранен сотрудник службы безопасности на контрольно-пропускном пункте. Также пострадали жилой комплекс и автомобили.
Для уничтожения ракет в воздухе была применена система С-RAM. Ее установили летом, когда вооруженные группы усилили ракетные обстрелы посольства США.
Джойс Карам, корреспондент издания The National, на своей странице в Твиттере опубликовала видео обстрела. По ее информации, в обстреле применялись минометные снаряды и ракеты систем залпового огня «Катюша».
BREAKING: US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020
Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m
Посольство США расположено в хорошо охраняемой так называемой «зеленой зоне» в центре Багдада, где находятся иностранные и правительственные объекты. Попасть террористам на эту территорию сложно, поэтому они преимущественно прибегают к ракетным и минометным обстрелам.
Отмечается, что власти Ирака опасается возобновления беспорядков, поскольку в начале января будет годовщина убийства на аэродроме Багдада американскими военными известного иранского генерала Касема Сулеймани.
В начале этого месяца США вывели часть сотрудников из своего посольства в Багдаде и временно сократили персонал перед первой годовщиной убийства Сулеймани.
Напомним, в результате проведенного в начале июля обстрела посольства США пострадал ребенок.
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