Посольство США в столице Ирака городе Багдаде обстреляли ракетами.

Всего зафиксированы восемь ракет, сообщает The Washington Post со ссылкой на иракских чиновников.

Отмечается, что в результате ракетного обстрела был ранен сотрудник службы безопасности на контрольно-пропускном пункте. Также пострадали жилой комплекс и автомобили.

Для уничтожения ракет в воздухе была применена система С-RAM. Ее установили летом, когда вооруженные группы усилили ракетные обстрелы посольства США.

Джойс Карам, корреспондент издания The National, на своей странице в Твиттере опубликовала видео обстрела. По ее информации, в обстреле применялись минометные снаряды и ракеты систем залпового огня «Катюша».

BREAKING: US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m