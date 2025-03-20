В Харькове за деньги Баффета восстановили разбитую россиянами типографию "Фактор-Друк"

https://racurs.ua/n204937-v-harkove-za-dengi-baffeta-vosstanovili-razbituu-rossiyanami-tipografiu-faktor-druk.html

Ракурс

У Харкові за півроку відновили друкарню Фактор-Друк. Про ценаписала в мережі Х міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Друкарню відновлено за рахунок американського мецената Говарда Баффета.

Друкарню Фактор-Друк відновлено.



Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки — ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце.



Досі зберігаю їх як нагадування про удари Росії по нашій культурі… pic.twitter.com/mSr7X3vdbC — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) March 20, 2025

Внаслідок ракетного удару 23 травня 2024 року росіяни знищили 19 з 27 необхідних ланок виробничого процесу. Спочатку підприємству вдалося відремонтувати три пошкоджені технічні засоби та придбати чотири вживані машини, що дало змогу зменшити кількість відсутніх ланок до 12. Друкарня продовжувала працювати: частину виробничого циклу виконувала сама, а деякі післядрукарські етапи передала підрядникам.

Відновлення розпочалось одразу після завершення слідчих дій прокуратури на місці трагедії та розбирання завалів. Для продовження роботи у друкарні одразу розпочали ремонтувати поліграфічне обладнання та шукати нове замість знищеного.

У січні 2025 року у видавництві «Фактор-Друк» випустили перше видання, після російського ракетного удару.

Книгу показали на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Це блокнот «Уроки стійкості». Це перша книжка, видана в харківській друкарні «Фактор-Друк», після її відновлення.

Видання містить десять історій підприємців, які відновлюють свій бізнес після атак росії, працюють поруч з лінією фронту в Покровську, Нікополі, Краматорську та інших містах, а також вкладають інвестиції у нові спроможності.