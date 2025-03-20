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Ракурс
У Харкові за півроку відновили розбиту росіянами друкарню "Фактор-Друк"

У Харкові коштом Баффета відновили розбиту росіянами друкарню «Фактор-Друк»

20 бер 2025, 11:58
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У Харкові за півроку відновили друкарню Фактор-Друк. Про ценаписала в мережі Х міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Друкарню відновлено за рахунок американського мецената Говарда Баффета.

Внаслідок ракетного удару 23 травня 2024 року росіяни знищили 19 з 27 необхідних ланок виробничого процесу. Спочатку підприємству вдалося відремонтувати три пошкоджені технічні засоби та придбати чотири вживані машини, що дало змогу зменшити кількість відсутніх ланок до 12. Друкарня продовжувала працювати: частину виробничого циклу виконувала сама, а деякі післядрукарські етапи передала підрядникам.

Відновлення розпочалось одразу після завершення слідчих дій прокуратури на місці трагедії та розбирання завалів. Для продовження роботи у друкарні одразу розпочали ремонтувати поліграфічне обладнання та шукати нове замість знищеного.

У січні 2025 року у видавництві «Фактор-Друк» випустили перше видання, після російського ракетного удару.

Книгу показали на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Це блокнот «Уроки стійкості». Це перша книжка, видана в харківській друкарні «Фактор-Друк», після її відновлення.

Видання містить десять історій підприємців, які відновлюють свій бізнес після атак росії, працюють поруч з лінією фронту в Покровську, Нікополі, Краматорську та інших містах, а також вкладають інвестиції у нові спроможності.

Джерело: Ракурс


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