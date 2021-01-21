Електромобіль Mercedes-Benz EQA, фото: «Популярная механика»

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Mercedes-Benz перетворив свій компактний кросовер Mercedes-Benz GLA на електромобіль Mercedes-Benz EQA.

Ця новинка вже представили офіційно, у продажі в Європі має з’явитися у лютому, повідомляє видання «Популярная механика».

Новий автомобіль доповнить лінійку EQ, в межах якої Mercedes-Benz виводить на ринок моделі з гібридними і повністю електричними силовими установками. У цій серії вже є середньорозмірний кросовер EQC і мінівен EQV.

Mercedes-Benz EQA отримав новий дизайн кузова з переробленим заради поліпшення аеродинаміки оформленням. Було змінено бампера, а колісні диски перероблені для зменшення аеродинамічного опору.

У авто також з’явилися нові фари та інші ліхтарі, об'єднані у світлову смугу на всю ширину кузова.

Замість решітки радіатора тепер глуха панель.

Водночас інтер'єр авто майже не змінився — салон Mercedes-Benz EQA відрізняється тільки особливою графікою цифрової панелі приладів та мультимедійної системи MBUX.

Електромобіль також отримав особливу навігаційну систему з функцією Electric Intelligence, котра розраховуватиме маршрут з урахуванням запасу енергії в батареях та наявності зарядних станцій. Також до уваги братиметься завантаженість доріг і погода.

Електромобіль спочатку буде доступний в єдиній модифікації EQA 250 — передньопривідний кросовер з єдиним електромотором потужністю 190 кінських сил. Він матиме батарею ємністю 66,5 кВт • год, котра дозволятиме проїхати без підзарядки до 426 км.

Також компанія планує невдовзі представити ще дві модифікації цього електромобіля — більш потужну повнопривідну та варіант зі збільшеним запасом ходу з більш ємним акумулятором.

Нагадаємо, Hyundai Kona, електрокросовер корейського бренду, нещодавно переобладнали в автомобіль для класичного ралі.