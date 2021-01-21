Кравчук. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n149329-rosiya-protyskuie-feykovi-respubliky-u-tkg-kravchuk.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжується вже сьомий рік, але Росія продовжує блокувати переговори для встановлення миру у рамках тристоронньої контактної групи.

При цьому представники ОРДЛО діють під час засідань як повноцінні учасники ТКГ. Про це повідомляє «РБК-Україна».

За словами Кравчука, наразі Росія робить усе, щоб заблокувати процес. Так, повідомляється, що росіяни спочатку штучно прив’язали переговорний процес до постанови Верховної ради про місцеві вибори, а потім до дорожньої карти, яку запропонували в ОРДЛО при узгодженні з Росією.

Він зазначив, що російська сторона штучно прив’язує до політичних домовленостей багато процесів, які прямо не пов’язані з гуманітарними питаннями, контрольними пунктами в’їзду-виїзду, обміну полоненими. При цьому Кравчук заявив, що представники ОРДЛО фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними.

Таким чином «через чорний ганок», як казав пан Райкін, вони зробили все, щоб наша тристороння контактна група стала п’ятисторонньої, — заявив Кравчук.

В українській делегації в ТКГ вважають, що Росія і далі має намір утримувати ситуацію в поточному стані. За його словами, росіяни запрошують на засідання кого вважають за потрібне, порушують порядок денний, який пропонує ОБСЄ і пропонують політичні експерименти.

Також він зауважив, що без нових підходів до врегулювання ситуації на Донбасі неможливо сподіватися на зрушення в мирному процесі. Відповідні питання обговорюватимуться на завтрашній зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тристороння контактна група — це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.