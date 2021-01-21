«Дворец Путина» на побережье Черного моря, фото: ФБК

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«Дворец Путина», расположенный на побережье Черного моря возле города Геленджик, стал темой недавнего резонансного расследования созданного российским оппозиционером Алексеем Навальным «Фонда борьбы с коррупцией».

В этом роскошном здании площадью 17 тыс. кв. м есть вертолетная площадка, церковь, подземный тоннель, 80-метровый мост и собственный амфитеатр. Издание «ВВС Украина» сравнило путинскую резиденцию с особняками украинской элиты, которые попали в поле зрения СМИ.

Так, в 2017 году «Слідство.Інфо» обнародовали фото и видео дворца украинского бизнесмена Юрия Косюка, построенного возле столичного парка Феофания. Журналисты утверждали, что этот особняк частично занимает территорию памятника археологии — Хотовского городища скифских времен. Сам Косюк эти обвинения опровергал.

Роскошный особняк, владельцем которого указана компания Рината Ахметова «Мета-Капитал», расположенный в поселке Козин под Киевом, согласно проведенному в 2019 году расследованию программы «Наші гроші», включает в себя основное здание площадью 12 тыс. кв. м и земельный участок площадью около 20 га.

Эту территорию омывают искусственные озера, кроме дворца, здесь также расположены несколько меньших домов, беседки и гаражи.

Другая компания Ахметова — СКМ приобрела у итальянской компании Campari расположенный на Французской Ривьере дом стоимостью 200 млн евро, который агентство Bloomberg несколько лет назад называло самым дорогим зданием в мире.

В этой построенной в XIX в. вилле есть 14 спален, библиотека и бальный зал.

Также в Козине расположен особняк пятого президента Украины Петра Порошенко, который из-за архитектурного сходства СМИ часто сравнивают с американским Белым домом.

По данным СМИ, площадь особняка составляет около 1,3 тыс. кв. м. На его территории есть еще несколько меньших домов (возможно, гостевых) и частная часовня.

Сооружение «Украинского Версаля», расположенного в Конча-Заспе, СМИ приписывали бывшему соратнику Виктора Януковича Юрию Иванющенко.

На территории площадью 40 га, кроме главного дома, также размещены оранжерея, киноконцертный зал, банный комплекс, искусственные озера и собственный причал.

По данным СМИ, несколько лет назад 15 тыс. кв м «дворцового комплекса» и ряд земельных участков переписали на футбольного менеджера по Монако Пауло Урфера. Однако часть участков, на которых не расположены здания, по данным журналистов, остались оформленными на компании из орбиты влияния Иванющенко.

А вот расположенный в Пуще-Водице под Киевом имение одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, по данным СМИ, занимает «всего» около 3 тыс. кв. км.

Примерно в 5 км от этого имения расположено Межигорье — «легендарный» имение Виктора Януковича, в котором после побега экс-президента обнаружили страусиную ферму, зоопарк, автопарк с раритетными автомобилями и ботанический сад.