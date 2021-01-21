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«Дворец Путина» на побережье Черного моря, фото: ФБК

Нищие рядом с царем — в сети сравнили дворец Путина и особняки украинских олигархов (ФОТО, ВИДЕО)

21 янв 2021, 14:36
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«Дворец Путина», расположенный на побережье Черного моря возле города Геленджик, стал темой недавнего резонансного расследования созданного российским оппозиционером Алексеем Навальным «Фонда борьбы с коррупцией».

В этом роскошном здании площадью 17 тыс. кв. м есть вертолетная площадка, церковь, подземный тоннель, 80-метровый мост и собственный амфитеатр. Издание «ВВС Украина» сравнило путинскую резиденцию с особняками украинской элиты, которые попали в поле зрения СМИ.

«Дворец Путина» на побережье Черного моря, фото: ФБК

Так, в 2017 году «Слідство.Інфо» обнародовали фото и видео дворца украинского бизнесмена Юрия Косюка, построенного возле столичного парка Феофания. Журналисты утверждали, что этот особняк частично занимает территорию памятника археологии — Хотовского городища скифских времен. Сам Косюк эти обвинения опровергал.

Роскошный особняк, владельцем которого указана компания Рината Ахметова «Мета-Капитал», расположенный в поселке Козин под Киевом, согласно проведенному в 2019 году расследованию программы «Наші гроші», включает в себя основное здание площадью 12 тыс. кв. м и земельный участок площадью около 20 га.

Эту территорию омывают искусственные озера, кроме дворца, здесь также расположены несколько меньших домов, беседки и гаражи.

Другая компания Ахметова — СКМ приобрела у итальянской компании Campari расположенный на Французской Ривьере дом стоимостью 200 млн евро, который агентство Bloomberg несколько лет назад называло самым дорогим зданием в мире.

В этой построенной в XIX в. вилле есть 14 спален, библиотека и бальный зал.

Также в Козине расположен особняк пятого президента Украины Петра Порошенко, который из-за архитектурного сходства СМИ часто сравнивают с американским Белым домом.

По данным СМИ, площадь особняка составляет около 1,3 тыс. кв. м. На его территории есть еще несколько меньших домов (возможно, гостевых) и частная часовня.

Особняк Порошенко, фото: Bihus.info

Сооружение «Украинского Версаля», расположенного в Конча-Заспе, СМИ приписывали бывшему соратнику Виктора Януковича Юрию Иванющенко.

На территории площадью 40 га, кроме главного дома, также размещены оранжерея, киноконцертный зал, банный комплекс, искусственные озера и собственный причал.

По данным СМИ, несколько лет назад 15 тыс. кв м «дворцового комплекса» и ряд земельных участков переписали на футбольного менеджера по Монако Пауло Урфера. Однако часть участков, на которых не расположены здания, по данным журналистов, остались оформленными на компании из орбиты влияния Иванющенко.

«Украинский Версаль», фото: Bihus.info

А вот расположенный в Пуще-Водице под Киевом имение одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, по данным СМИ, занимает «всего» около 3 тыс. кв. км.

Особняк Медведчука, фото: Bihus.info


Примерно в 5 км от этого имения расположено Межигорье — «легендарный» имение Виктора Януковича, в котором после побега экс-президента обнаружили страусиную ферму, зоопарк, автопарк с раритетными автомобилями и ботанический сад.


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