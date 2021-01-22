Украинский военный погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото: mil.ru

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Ракурс

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб 21 января на Донбассе.

Боец морской пехоты погиб от пули вражеского снайпера. Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина. Об этом сообщили в командовании морской пехоты.

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что в течение 21 января на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли неподалеку населенного пункта Красногоровка, а вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра.

Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку от населенного пункта Гнутово работал вражеский снайпер.

Напомним, 29 декабря 2020 года на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил умер военный из Винницы Вадим Ефременюк, 1998 года рождения. Он не был женат, у него остались родители, двое братьев и сестра.