Сотни украинских детей и медиков заразились COVID-19 за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149364-sotni-ukrainskih-detey-i-medikov-zarazilis-covid-19-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки подхватили 5 тыс. 348 украинцев.
В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников. Медики вчера госпитализировали 1 тыс. 900 пациентов, а скончались от COVID-19 163 человека. Преодолеть болезнь сумели 14 тыс. 239 человек. В четверг, 21 января, было осуществлено 43 тыс. 593 тестирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве — 507 больных, Днепропетровской области — 414 инфицированных, Львовской — 370 человек, Запорожской — 350 больных и Киевской — 313 зараженных.
По информации главы Минздрава, за время пандемии в Украине заболели уже 1 млн 182 тыс. 969 украинцев, но выздороветь уже смогли 928 тыс. 969 человек. Умерли от коронавируса и его осложнений 21 тыс. 662 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев —507 случаев;
- Винницкая область — 162 случая;
- Волынская область — 135 случаев;
- Днепропетровская область —414 случаев;
- Донецкая область — 266 случаев;
- Житомирская область — 152 случая;
- Закарпатская область — 142 случая;
- Запорожская область — 350 случаев;
- Ивано-Франковская область — 226 случаев;
- Киевская область —313 случаев;
- Кировоградская область — 28 случаев;
- Луганская область — 67 случаев;
- Львовская область — 370 случаев;
- Николаевская область — 275 случаев;
- Одесская область — 287 случаев;
- Полтавская область — 192 случая;
- Ровенская область — 160 случаев;
- Сумская область — 123 случая;
- Тернопольская область — 113 случаев;
- Харьковская область — 300 случаев;
- Херсонская область — 81 случай;
- Хмельницкая область — 134 случая;
- Черкасская область — 195 случаев;
- Черновицкая область — 217 случаев;
- Черниговская область —139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, австрийские ученые впервые сделали 3D-снимок коронавируса SARS-CoV-2 на основе данных коллег из китайского университета Циньхуа