Коронавирус в Украине. Фото:

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки подхватили 5 тыс. 348 украинцев.

В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников. Медики вчера госпитализировали 1 тыс. 900 пациентов, а скончались от COVID-19 163 человека. Преодолеть болезнь сумели 14 тыс. 239 человек. В четверг, 21 января, было осуществлено 43 тыс. 593 тестирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве — 507 больных, Днепропетровской области — 414 инфицированных, Львовской — 370 человек, Запорожской — 350 больных и Киевской — 313 зараженных.

По информации главы Минздрава, за время пандемии в Украине заболели уже 1 млн 182 тыс. 969 украинцев, но выздороветь уже смогли 928 тыс. 969 человек. Умерли от коронавируса и его осложнений 21 тыс. 662 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев —507 случаев;

Винницкая область — 162 случая;

Волынская область — 135 случаев;

Днепропетровская область —414 случаев;

Донецкая область — 266 случаев;

Житомирская область — 152 случая;

Закарпатская область — 142 случая;

Запорожская область — 350 случаев;

Ивано-Франковская область — 226 случаев;

Киевская область —313 случаев;

Кировоградская область — 28 случаев;

Луганская область — 67 случаев;

Львовская область — 370 случаев;

Николаевская область — 275 случаев;

Одесская область — 287 случаев;

Полтавская область — 192 случая;

Ровенская область — 160 случаев;

Сумская область — 123 случая;

Тернопольская область — 113 случаев;

Харьковская область — 300 случаев;

Херсонская область — 81 случай;

Хмельницкая область — 134 случая;

Черкасская область — 195 случаев;

Черновицкая область — 217 случаев;

Черниговская область —139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, австрийские ученые впервые сделали 3D-снимок коронавируса SARS-CoV-2 на основе данных коллег из китайского университета Циньхуа