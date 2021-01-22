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Коронавирус в Украине. Фото:

Сотни украинских детей и медиков заразились COVID-19 за сутки (ИНФОГРАФИКА)

22 янв 2021, 09:12
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки подхватили 5 тыс. 348 украинцев.

В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников. Медики вчера госпитализировали 1 тыс. 900 пациентов, а скончались от COVID-19 163 человека. Преодолеть болезнь сумели 14 тыс. 239 человек. В четверг, 21 января, было осуществлено 43 тыс. 593 тестирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве — 507 больных, Днепропетровской области — 414 инфицированных, Львовской — 370 человек, Запорожской — 350 больных и Киевской — 313 зараженных.

По информации главы Минздрава, за время пандемии в Украине заболели уже 1 млн 182 тыс. 969 украинцев, но выздороветь уже смогли 928 тыс. 969 человек. Умерли от коронавируса и его осложнений 21 тыс. 662 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев —507 случаев;
  • Винницкая область — 162 случая;
  • Волынская область — 135 случаев;
  • Днепропетровская область —414 случаев;
  • Донецкая область — 266 случаев;
  • Житомирская область — 152 случая;
  • Закарпатская область — 142 случая;
  • Запорожская область — 350 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 226 случаев;
  • Киевская область —313 случаев;
  • Кировоградская область — 28 случаев;
  • Луганская область — 67 случаев;
  • Львовская область — 370 случаев;
  • Николаевская область — 275 случаев;
  • Одесская область — 287 случаев;
  • Полтавская область — 192 случая;
  • Ровенская область — 160 случаев;
  • Сумская область — 123 случая;
  • Тернопольская область — 113 случаев;
  • Харьковская область — 300 случаев;
  • Херсонская область — 81 случай;
  • Хмельницкая область — 134 случая;
  • Черкасская область — 195 случаев;
  • Черновицкая область — 217 случаев;
  • Черниговская область —139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине. Карта: СНБО


Коронавирус в Украине. Карта: СНБО

Напомним, австрийские ученые впервые сделали 3D-снимок коронавируса SARS-CoV-2 на основе данных коллег из китайского университета Циньхуа

Источник: Ракурс


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