Пожежа в хоспісі Харкова. Фото: ДСНС

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Три основні версії пожежі в будинку для літніх людей в Харкові розглядають слідчі.

Правоохоронці допитують працівників пансіонату, а також проводять обшуки на місці із залученням експертів. Про це 22 січня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на власній сторінці у Facebook.

Очільник Офісу генпрокурора наголосила й на основних версіях смертельної пожежі:

пожежа виникла внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню);

пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті і електроприладами;

пожежа виникла внаслідок замикання електромережі.

Також за інформацією генпрокурора стало відомо, що правоохоронці затримали вже чотирьох осіб у справі про пожежу в харківському хоспісі. Четвертою затриманою виявилася затримана дружина орендаря будівлі, яка фактично керувала закладом. Жінці, яка є директором приватного підприємства, інкримінують причетність до організації нелегального приватного будинку для літніх людей. Затриманим готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

За словами Венедіктової, подружжя, яке організувало незаконний хоспіс у Харкові, оцінювалопослуги перебування в пансіонаті «Золотий час» в середньому в 15 тис. грн.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові загорілася будівля, в якій перебували літні люди. Внаслідок пожежі загинуло 15 осіб. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. ДСНС кваліфікувала пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Правоохоронці заявляли про затримання власника будинку, орендаря приміщення та адміністратора нелегального закладу.