Зеленский в Харькове с рабочим визитом. Фото: Офис президента

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Нелегальные объекты как сгоревший хоспис в Харькове действительно функционируют в Украине и люди о них знают.

Правоохранители, которые информировали государственную власть о трагедии и ее последствиях утверждали, что информации о таких хосписах нет. В тоже время в интернете публикуют объявления, где можно зарегистрироваться в нелегальный хоспис. Месяц проживания в таком заведении стоит от 5 до 15 тыс. грн. Об этом 22 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на территории 17 больницы в Харькове, где находятся четыре из пяти пострадавших в результате пожара в частном заведении «Золотое время». Брифинг транслировали украинские СМИ.

Некоторые коллеги из правоохранителей мне сказали, что никто не знает об этом, я думаю, что это не есть правда, потому что в интернете… Я думаю, что с этической стороны детям с одной стороны стыдно, чтобы кто — то знал, где находятся их родители, а с другой стороны — такие хосписы не платят никаких налогов, и из-за этого, они никак не оформлены, кроме интернета, — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что необходимо реформировать систему предоставления социальных услуг в Украине, поскольку реформа сможет решить вопрос работы пансионатов для пожилых людей. По словам Зеленского, власти инициируют создание соответствующей рабочей группы.

Глава государства считает, что нужно дать полномочия городам предоставлять такие услуги, а все нюансы закрепить на законодательном уровне.

Надо сделать на законодательном уровне, потому что вы знаете, если мы просто решим харьковский кейс, мы же не знаем, сколько таких объектов в государстве находится. Никто этого не знает. Делают все вид, что их нет, — сказал Зеленский.

Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей возник пожар на втором этаже. Дом престарелых был частным пансионатом «Золотое время». В результате пожара погибли 15 человек, правоохранители уже задержали четырех подозреваемых.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков пообещал, что объявит 23 января днем траура в Украине.