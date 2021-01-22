Зеленський у Харкові з робочим візитом. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n149390-pryvatni-hospisy-ie-ale-vlada-zakryvaie-na-ce-ochi-zelenskyy-video.html

Ракурс

Нелегальні об'єкти як згорілий хоспіс у Харкові дійсно функціонують в Україні і люди про них знають.

Правоохоронці, які інформували державну владу про трагедію та її наслідки стверджували, що інформації про такі хоспісі немає. Натомість в інтернеті публікують оголошення, де можна зареєструватися в нелегальний хоспіс. Місяць прожиття в такому закладі коштує від 5 до 15 тис. грн. Про це 22 січня заявив президент України Володимир Зеленський на території 17 лікарні у Харкові, де перебувають четверо з п’яти постраждалих внаслідок пожежі у приватному закладі «Золотий час». Брифінг транслювали українські ЗМІ.

Деякі колеги з правоохоронців мені сказали, що ніхто не знає про це, я думаю, що це не є правда, тому що в інтернеті… Я думаю, що з етичної сторони дітям з одного боку соромно, щоб хтось знав, де перебувають їх батьки, а з іншого боку — такі хоспіси не платять ніяких податків, і через це, вони ніяк не оформлені, окрім інтернету, — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що необхідно реформувати систему надання соціальних послуг в Україні, оскільки реформа зможе вирішити питання роботи пансіонатів для літніх людей. За словами Зеленського, влада ініціює створення відповідної робочої групи.

Глава держави вважає, що потрібно дати повноваженні містам надавати такі послуги, а всі нюанси закріпити на законодавчому рівні.

Треба зробити на законодавчому рівні, тому що ви знаєте, якщо ми просто вирішимо харківський кейс, ми ж не знаємо, скільки таких об'єктів у державі знаходиться. Ніхто цього не знає. Чи роблять усі вигляд, що їх немає, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Будинок для літніх людей був приватним пансіонатом «Золотий час». Внаслідок пожежі загинули 15 осіб, правоохоронці вже затримали чотирьох підозрюваних.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Харків пообіцяв, що оголосить 23 січня днем жалоби в Україні.