Зеленський полетів у Харків і на місці смертоносної пожежі оголосив про жалобу в Україні, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n149376-zelenskyy-poletiv-u-harkiv-i-na-misci-smertonosnoyi-pojeji-ogolosyv-pro-jalobu-v-ukrayini-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський оголосить 23 січня днем жалоби в Україні. Указ підпише найближчим часом. Про це президент заявив 22 січня в Харкові, куди прибув з робочим візитом.

Тут він попрямував до будинку для літніх людей, де вчора згоріли 15 осіб.

Зеленський приїхав у Харків із посадовцями Офісу президента, головою Харківської області Айною Тимчук та в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим.

Президент оглянув місце трагедії та планує заслухати доповідь урядової комісії, яка зайнялася розслідуванням трагедії. Також проведуть нараду щодо опрацювання механізмів, які не допустять повторення подібної трагедії.

Діяльність подібних закладів нормально не врегульована. У Харкові мені сказали, що є шість таких об'єктів. Задача по всій країні буде знайти подібне, щоб не виявляти проблеми ось в такі моменти, багато питань до таких об'єктів, — повідомив Зеленський.

Наразі затримано чотири особи: власник будинку, орендар з дружиною — директором пансіонату, адміністратор. Опрацьовується три версії пожежі: підпал, замикання електропроводки та необережне поводження з електроприладами чи вогнем.

21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Будинок для літніх людей був приватним пансіонатом «Золотий час».

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомляв, що задимлення, яке призвело до пожежі, могло виникнути поруч з лічильником. У будівлі мали ремонтувати газове обладнання.

У 2016 році у селі Літочки Броварського району у приватному будинку, в якому організовали тимчасове проживання осіб похилого віку, під час пожежі загинуло 18 осіб.