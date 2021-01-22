Агента ФСБ Росії затримали в Кропивницькому. Фото: СБУ

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Ракурс

Агента Федеральної служби безпеки Росії схопили оперативники СБУ в Кіровоградській області.

Контррозвідники затримали мешканця Кропивницького, який за завданням ворожої спецслужби збирав та передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Cил спеціальних операцій Збройних сил України. Також він добував інформацію про представників місцевих органів влади. Про це 22 січня повідомив прес-центр СБ України.

Виявилося, що затриманий був керівником осередку забороненої Комуністичної партії. До незаконної діяльності чоловік залучав родичку та ще одного мешканця Кропивницького.

Був співробітником ФСБ РФ, вів підривну діяльність проти суверенітету України. Завдання отримував електронною поштою, їхня суть полягала в зборі інформації про автомобільний транспорт військовослужбовців третього полку спеціального призначення. Також виготовляв листівки для дискредитації чинної влади, — зізнався агент.

У ході обшуків в оселі затриманого була вилучена комп’ютерна техніка та мобільні термінали, які використовувались для збору та передачі розвідувальної інформації. Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Очікується, що його заарештує суд.

Нагадаємо, у вересні СБУ заявляла про затримання агента ФСБ Росії, котрий намагався здійснити диверсію в Рівному на одному з об'єктів «Рівнеоблводоканалу». Чоловік заклав вибухівку на об'єкті критичної інфраструктури й після цього його затримали контррозвідники СБУ.