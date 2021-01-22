Коммунист сдавал России данные о спецназовцах в Кропивницком (ФОТО, ВИДЕО)

Агента ФСБ России задержали в Кропивницком. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n149375-agenta-fsb-rossii-zaderjali-v-kropivnickom-detali-foto-video.html

Ракурс

Агента Федеральной службы безопасности России схватили оперативники СБУ в Кировоградской области.

Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию вражеской спецслужбы собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Также он добывал информацию о представителях местных органов власти. Об этом 22 января сообщил пресс-центр СБ Украины.

Оказалось, что задержанный был руководителем ячейки запрещенной Коммунистической партии. К незаконной деятельности мужчина привлекал родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Был сотрудником ФБС РФ, вел подрывную деятельность против суверенитета Украины. Задания получал по электронной почте, их суть заключалась в сборе информации об автомобильном транспорте военнослужащих третьего полка специального назначения. Также изготавливал листовки для дискредитации действующей власти, — признался агент.

В ходе обысков в доме задержанного была изъята компьютерная техника и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ожидается, что его арестует суд.

Напомним, в сентябре СБУ заявляла о задержании агента ФСБ России, который пытался осуществить диверсию в Ровно на одном из объектов «Ровнооблводоканала». Мужчина заложил взрывчатку на объекте критической инфраструктуры и после этого его задержали контрразведчики СБУ.